Stephanie Valenzuela muestra costosas joyas que conserva tras terminar con multimillonario

Luego de varias lunas, Stephanie Valenzuela volvió al set de 'Válgame Dios' junto a Rodrigo González para hablar, exclusivamente, de su nuevo lanzamiento musical llamado 'Fría', ya que en todo momento evitó responder sobre la relación que mantuvo durante varios meses con un misterioso multimillonario.

Sin embargo, el conductor de TV no pudo con su genio y comentó "la relación podrá haber terminado, pero esas carteras te las has quedado, ¿no?". Ante esto, la modelo no tuvo otra que responderle "obvio, pues, imagínate, ¿quién termina triste?", mostrando el reloj, pulseras y anillos Cartier y Louis Vuitton, respectivamente.

De esta manera, Stephanie Valenzuela confirmaría que se encuentra completamente soltera, pero enfocada en su música y en su trabajo. Recordemos que la artista no vive en Perú, sino en República Dominicana.

HAY MÁS...