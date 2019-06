Stephanie Valenzuela: "No me vinculen con el señor Forsyth y con esa familia"

Stephanie Valenzuela se pronunció a través de su cuenta de Instagram. La modelo decidió enviar un comunicado y pidió a los medios desvincularla con su expareja George Forsyth, con quien iba a tener a su primer bebé. "Les agradezco que no me vinculen con el "señor" Forsyth", escribió.

Además, sostuvo que vivió en carne propia lo que es estar vinculada a "esa familia", dejando entrever que cree en la manifestación de Vanessa Terkes, completamente distinto a lo que dijo Claudia Ramírez, quien sí apoyó a George Forsyth.

Por último, Stephanie Valenzuela agregó que está enfocada en el programa de Gisela Valcárcel y es de lo único que hablará a partir de hoy.

"Señores de la prensa le voy a pedir por favor que no saque noticias basadas en declaraciones del año pasado (haciendo parecer que yo hubiera declarado actualmente). NO tengo intención alguna de hablar de alguien que para mí está muerto hace muchos años y con quien nunca más tuve ni tendré contacto, les agradezco que no me vinculen con el "señor" Forsyth, como dije el sábado me solidarizo como mujer con Vanessa Terkes porque a través de mi música, el mensaje que llevo es apoyarnos entre mujeres y no permitir que nos maltraten, más aún cuando he vivido en carne propia lo que es estar vinculada a esa familia, les voy a agradecer eviten mencionarme en estos temas que para mí son ajenos totalmente y no son parte de mi realidad actual. Hoy en día estoy enfocada 100% en 'El artista del año' y mi música y es de lo único que voy a dar declaraciones", resaltó en Instagram.