Stephanie Valenzuela reapareció en la pantalla chica en el programa mexicano “Hoy”, donde reveló detalles de la tormentosa relación que vivió al lado de Eleazar Gómez.

Y es que la modelo comentó cómo habría sucedido específicamente los hechos con el actor, quien horas antes de agredirla le había pedido matrimonio.

“No es fácil para mi estar hablando de este tema pero creo que es importante. Tengo la voz para hablar por muchas mujeres. Cuando sufres agresión por parte de tu pareja, al menos de esta magnitud, tu cerebro no lo asimila”, comenzó diciendo.

“No entiendo en qué momento el hombre tan cariñoso con el que me la pasaba bailando y cantando, pudo llegar a esto. Me pidió que nos casemos. Me cuesta porque yo lo recordaba así, no es algo que uno ve venir”, agregó.

Asimismo, la cantante aseguró que también hizo esta denuncia pública para que otra mujer no pase por lo mismo en las manos del actor.

“Es importante lo que yo estoy haciendo. Que la denuncia sea penal. Yo quiero evitar que haya una quinta mujer que pase por esto. Quiero tener en mi conciencia que al menos yo hice algo para que no venga una más”, expresó.