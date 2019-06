Stephanie Valenzuela y su respuesta luego que Lucho Cáceres se negara a actuar con ella

Stephanie Valenzuela señaló estar contenta en “El Artista del Año”, pues el programa le está abriendo puertas a muchos proyectos de trabajo.

Por esa razón, no tomó a mal el comentario que hizo Gisela Valcárcel en su programa, al revelar que un actor (Lucho Cáceres) se abstuvo de acompañarla en la octava gala del reality.

“Estoy contenta por el resultado (de su caracterización a Thalía). ¿Que Gisela mencionó a un actor? No estaba enterada de eso; ella está alegre de que yo esté acá. Me siento feliz de que Gisela me valore, al igual que la producción. Esta oportunidad de estar en ‘El Artista del Año’ es algo que valoro porque me están saliendo proyectos y muchas cosas”, expresó.

Del mismo modo, la modelo se deshizo en palabras de agradecimiento y aclaró que “si hay una persona que no piensa igual que yo, a ustedes (la prensa) les cuento que me está saliendo mucho trabajo. Si la gente no me respeta o no le caigo bien, yo igual los voy a respetar. Yo estoy metida en lo mío, avanzando sin mirar atrás o a los costados. Yo sigo adelante”, añadió.

Finalmente, Stephanie Valenzuela se pronunció sobre la renuncia de Susan Ochoa. “Le tengo mucho afecto a Susan, la voy a extrañar por ser tan humilde. Sus fans deberían conocerla mejor y ser como ella, y no tocar ni agredir a otras personas para seguir su ejemplo, su humildad, sin atacar al resto (por criticar a Gisela Valcárcel y propalar en redes una foto de cuando la conductora era vedette)”, acotó.