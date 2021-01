Luego de que le llovieran críticas por tratar de rehacer su vida, se aplazara la audiencia con Eleazar Gómez y los rumores sobre su libertad condicional, Stephanie Valenzuela habría recaído, sin embargo prometió seguir luchando para salir adelante.

Así lo anunció a través de un video que colgó en sus historias de Instagram el último martes donde aseguró que ha vuelto a tener dolores de cabeza pese a sus esfuerzos por estar tranquila.

“Entre ayer y hoy pasaron cosas locas. Ya volvieron los dolores de cabeza, ya había estado tranquila, retomando mis proyectos, supongo que hay cruces con las que tengo que cargar, pero eso no me va a desanimar. Voy a seguir alegre, voy a seguir motivada. Les prometo que a fin de mes les voy a dar una canción muy buena y que me voy a poner las pilas”, dijo la popular ‘Tefi’.

Además, la intérprete de ‘Cumbia de los infieles’ prometió seguir siendo fuerte e ignorar las críticas que recibe constantemente por tratar de continuar con su carrera musical.

“Supongo que tengo que seguir fuerte e ignorar lo malo. Hay días como ayer. Ya hoy estoy bien aunque a algunos les joda y prepárense que lanzo una tiradera a fin de mes”, escribió en su red social.

