Franck Mendoza lanza canción "Me hiciste un bien en irte " tras su ruptura con Lesly Águila│VIDEO

Franck Mendoza reapareció con un nuevo tema junto a su orquesta "Corazón Sensual" a varios meses de su ruptura con Lesly Águila.

La orquesta lanzó la canción "Me hiciste un bien en irte" en YouTube y en el videoclip está protagonizado por Franck Mendoza, ya que actualmente pertenece a este grupo.

Al inicio del video, se anuncia que el conocido cantante había anunciado una relación sentimental, pero poco después se ve a Franck Mendoza dedicando unas desgarradoras palabras.

"Puedo decir que he superado tus recuerdos de niña bonita pues he encontrado el verdadero amor. Lo siento, ahora he borrado tus recuerdos y no puedo hacer nada por ti. No me afecta tus lágrimas porque he decidido ser feliz", se le escucha decir al ex de Lesly Águila.

Recordemos que Lesly Águila confirmó el fin de su relación con Franck Mendoza en enero de este año, asegurando que el cantante le había roto el corazón "de la peor manera". Poco después confirmó que tenía una nueva pareja.