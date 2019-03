Suegro de Melissa Loza lo confiesa: “ella quiso demandar a su mamá”

Juan Álvarez, padre de Juan Diego Álvarez -pareja de Melissa Loza-, reveló que la “chica reality” quiso demandar a su madre, Guadalupe Vigil, por afirmar que ella consume drogas, pero a pedido de él no lo hizo. Asimismo, reveló la identidad del hombre que afirma haber sido la pareja de su hijo.

Consultado sobre qué le diría a la madre de Melissa, Juan Álvarez dijo: “Es una tonta, va a perder. Su hija la quiere demandar, pero yo le he dicho que no. ¿Que a mi hijo lo ha dejado como microcomercializador? Sí, pero no es verdad. Yo quiero verlo libre. Mi otro hijo Juan Carlos le sembró (esa droga) a su hermano menor por la posesión de un departamento que yo le compré a mis tres hijos. Ahí está involucrado un homosexual mafioso, quien los moviliza”, indicó a las cámaras de “Reporte Semanal”.

(FOTO) Melissa Loza guarda silencio ante el caso de su pareja



Asimismo, el progenitor de la pareja de la “Diosa” señaló que ella no es ninguna consumidora. “Yo sé que no fuma”, dijo. Del mismo modo, sostuvo que la droga encontrada en ese departamento no es de su hijo. “No es de él, porque su cuarto está con llave. Cómo va a dejar (la droga) en la zapatilla, justo cuando va llegar la Dirandro con la fiscal. Él no vive ahí, sino en la casa de La Molina”, refirió.

De acuerdo con Juan Álvarez, quien ha querido perjudicar a su hijo es Pedro Barandiarán, un empresario conocido de Melissa Loza, a quien le habría confesado que cayó en las redes de Juan Diego. “Ese es un manipulador, tiene como 60 años. Él junto con Juan Carlos lo quieren hundir a mi hijo. No sé por qué meten a Melissa. Yo no sé si esto sea por odio, celos o por el departamento”, precisó.

Finalmente, el septuagenario hizo un pedido. “Son dos muchachos que están felices, enamorados. Déjenlos ser felices”, dijo.

La madre de Pedro Barandarián calificó de “drogadictos” a Juan Diego y Juan Carlos. “Ellos son drogadictos. Mi hijo Pedro jamás se ha drogado”, indicó.

