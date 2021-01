Sully Sáenz regresó al Perú con su hijo Marchelo y se mostró feliz de estar junto a los suyos. “Extrañaba mucho la comida, mi familia, feliz de estar acá, disfrutando del clima”.

Tras la operación exitosa de su hijo, Sully Sáenz se encuentra feliz, pues el pequeño podrá tener una vida normal como otros pequeños, aunque aún lleva terapias de lenguaje.

“Gracias Dios, Marchelito está feliz, recuperado, jugando, disfrutando de una vida normal, la operación salió un éxito. Ya ahora recuperado pudo venir nuevamente”, contó para “América Espectáculos”.

Ahora Sully Sáenz se reinventa con sus shows infantiles y retornar a “Esto Es Guerra” podría estar entre sus posibilidades.

“Tú que sabes, es una de las cosas que he tenido en mente este año. Siempre he tenido la ilusión de volver, definitivamente me encanta el programa. Ahora mi vida está diferente, tengo una vida de mamá, pero no lo descarto. El futuro nunca se sabe”, dijo.

Agregó que la relación con su exesposo es buena. “Siempre ha sido buena, ambos tenemos que poner el mayor esfuerzo por el bienestar de Marchelo. Cuando se pueda, volveremos”.

¿Sully Sáenz regresará a “Esto Es Guerra” este 2021? | OJO

