A sus 55 años Susy Díaz sueña con casarse de blanco en la iglesia

Aún cree en el amor. Susy Díaz confesó a un diario local que no pierde la ilusión de volver a casarse vestida de blanco. Es más, no negó casarse con su actual pareja, Walter Obregón.

Sin embargo, aún todo está en planes, pues aún no puede resolverse el divorcio con Andrés Olano, conocido como Andy V. "Por civil, no, pero por la iglesia, sí. Pero mi divorcio aún no sale", señaló.

Para diario Trome, señaló que este año le está yendo muy bien. Es más, en julio cumplirá un año con su pareja, por lo que están viendo cómo celebrarlo. "No me puedo quejar porque este año me está yendo muy bien en el trabajo, salud y en el amor", señaló.