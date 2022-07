Una guerra de nunca acabar. Susan Cristán, más conocida en el mundo de la farándula como ‘La Chola Puca’, estuvo como invitada especial en el programa de Magaly Medina, donde también se enlazó su expareja Pablo Ramírez, con quien se encuentra en una disputa legal por presunta violencia física y psicológica.

Y es que la actriz cómica sorprendió a propios y extraños al asegurar que el padre de su hijo le volvió a falta el respeto delante de su menor. “Él no puede decir delante de mi hijo que te mantengan tus maridos, o sea tiene que tener mucho cuidado con lo que dice”, comenzó diciendo.

En ese momento, la popular ‘Urraca’ les increpó a ambos que sus diferencias estarían afectando netamente al hijo que ambos tienen en común. “Entonces, ustedes cuando se ven para que recojan al bebé, no pierden ocasión de discutir y hacerse daño”, dijo indignada la conductora.

“No, yo no he pelado mucho tiempo, dos años que he vivido con el señor y él lo sabe muy bien. Yo siempre callé porque no quería que mi hijo escuche cosas. Cuando él lo va a recoger me reclama de una cosa, me llama insistentemente y me suelta esa frase con mi hijo ahí”, se defendió ‘La Puca’.

Por su parte, Ramírez no negó que haya dicho esa frase delante de su hijo, pero se justificó en que Susan le habría realizado un pedido que no tenía que ver con su pequeño.

“Yo creo que para hacer acusaciones uno tiene que tener pruebas, no voy a negar nada. No estoy acá para pelear, quiero llegar a una tranquilidad por mi hijo. Si ese día hice un comentario y dije la palabra marido, fue porque la señora me estaba pidiendo algo para ella y no para mi hijo y yo le respondí así. Delante de mi hijo trato de llevar la fiesta en paz”, comentó Pablo.

