Susan Cristán, más conocida en el mundo de la farándula como “La Chola Puca”, al parecer no habría llegado a ningún acuerdo con su expareja y padre de su hijo, Pablo Ramírez, luego de denunciarlo por violencia física.

Y es que esta vez, la artista peruana expuso para el programa de Magaly Medina, el preciso momento cuando su expareja se estaría llevando a la fuerza a su menor hijo.

Durante el informe se pudo observar las imágenes grabadas por la propia ‘Puca’, quien tras haberlo denunciado por violencia física y psicológica, permite que el padre de su hijo lo visite, pero siempre terminan discutiendo.

“Él habla muy fuerte y mi hijo se asusta, es en ese momento que ya no quiere ir con el papá, pero la manera en el que se lo ha llevado no me gusta (...) Vivo con miedo, no estoy bien, ha sido difícil salir de todo esto. No tengo familia aquí, toda mi familia está en Ayacucho”, agregó.

Por su parte, Pablo Ramírez nuevamente trató desmentir todo lo que dijo su expareja y aseguró que el pequeño se comporta de igual manera cuando se va a ir con su madre.

Finalmente, Susan Cristan señaló que ya no quiere más peleas con el padre de su menor hijo, pues lo único que busca es vivir en paz. “En lo psicológico sigue afectando... No cumplas, ya está bien, porque no tienes trabajo, entiendo, pero que ya pare con esto, yo no quiero ser su amiga ni su enemiga, yo lo único que quiero es tranquilidad, paz”, finalizó diciendo.

