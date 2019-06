Susan Ochoa sobre su sentencia en "El artista del año": "Espero que sean justos" │VÍDEO

Susan Ochoa habló sobre su sentencia en la última edición de “El artista del año”,y la reacción de sus seguidores, quienes no quedaron conformes con la decisión de los jueces, además de asegurar que la cantante no estaría siendo bien tratada por el programa.

“Me imagino que mis compañeros habrán bailado mejor, porque si no, voy a ver. No me he dado el tiempo de ver a cada uno, porque yo soy justa. Pero espero que sean justos y no estén regalando por ahí puntitos”, dijo Ochoa, cuyos seguidores iban a hacer un plantón en el local del canal por lo sucedido en el programa.

"Ellos han sentido eso (que no debió ir sentenciada), no puedo ir en contra de ellos, no pongo palabras en mis fans, pero si ellos han percibido eso, no puedo ir en contra de eso", comentó.

Sobre el versus con Daniela Darcourt

Además, la artista señaló que “yo había dicho que me gusta escuchar la canción ‘El triste’ en otras voces, pero siento que es tan exigente. Daniela no la quiso cantar y le dieron la oportunidad de que escoja su canción. De repente es válido, pero a mí no me lo permitieron (cambiarla)”.