Susan Ochoa estrenó el video de “Rabia”, su nueva canción, que en las propias palabras de la intérprete, es una balada que habla del desamor en la piel de la mujer de hoy, de esa mujer que se da su lugar, que no le ruega a un hombre y que no perdona una infidelidad.

En el clip, que se acaba de lanzar y que ya se encuentra en el canal de Youtube de la cantante, “se ve a una mujer que pasa por problemas de amor pero que no llora, por el contrario, es una mujer que baila, que no se olvidó que tiene una vida y que debe vivirla, y este es el mensaje que yo le doy a todas las mujeres”, según señaló la cantante.

Pero, además, Susan cuenta que esta y otras melodías formarán parte del repertorio del último concierto que ofrecerá este año y que se llevará a cabo este sábado 10 de diciembre a las 10:30 de la noche, en la conocida Estación de Barranco.

“Tengo emociones encontradas porque este será mi último show del año, con este show me despido del 2022 y será una noche inolvidable, con muchas sorpresas, y lo más bonito es que estaré acompañada de mi querido Marco Romero, con quien acabo de realizar un feat”, contó.

En ese sentido, Susan confesó “Cierro este 2022 con broche de oro, y no podía ser de otra manera, pues este año ha sido de muchas sorpresas y bendiciones. Se hizo realidad uno de mis grandes sueños, conducir un programa; y la conducción y la música me apasionan, me llenan el corazón”.

“Espero este 2023 seguir con ambas actividades, jamás dejaría la música porque corre por mis venas y nunca quisiera dejar la conducción porque me permite estar más cerca del público y eso me hace inmensamente feliz”, agregó. Las entradas para el último show están a la venta vía whatsapp: 991654244.

