Susan Ochoa habla sobre el error técnico en Viña del Mar: "El show tiene que continuar"

La interprete Susan Ochoa, quien está representando a Perú en el Festival Viña del Mar, habló sobre el error técnico que ocurrió cuando iba a empezar a cantar en su primera presentación y antes de llevarse el mejor puntaje en su primer día.

"Ayer sucedieron cosas que me han pasado, son problemas técnicos que pasan pero para adelante. El show tiene que continuar y sacar todo lo bueno", dijo Susan Ochoa, refiriéndose al momento que generó algunas pifias.

Agregó que cuando ocurrió esta situación, los nervios se apoderaron más de ella. "Los nervios empezaron un poco más, pero me dije Perú tiene que cantar esta canción y para adelante".

Agradecida

Susan Ochoa agradeció el apoyo de todo el Perú, sin embargo dijo no sentirse favorita pues debe seguir aprendiendo.

"Agradecerles a quienes me siguen, a quienes me apoyan. Creo que todos me han apoyado por crecer".

"No me siento ni favorita, ni ganadora. Sé que hay mucho talento (...) que sepan que soy una peruana con muchos años por seguir adelante y metas por cumplir".

