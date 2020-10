Susan Ochoa reveló que se siente una mujer renovada luego que decidiera operarse para poder perder esos kilitos demás que por más dietas que hacía no le daban resultado. Ella dijo que por salud también lo hizo. pues tiene familia con antecedentes de diabetes.

Cambiando de tema, ¿cómo estás enfrentando la pandemia?

Siempre trato de cuidarme al máximo y también a mi familia, tratando de obedecer las recomendaciones que nos han dado, en casa tengo niños pequeños y familia de la tercera edad. Gracias a Dios, todos estamos sanos, a ninguno nos ha pasado nada.

¿Y en lo laboral?

Tuve que cancelar muchos shows y viajes que tenía programados para todo este año, pero si Dios permite, el año que viene y todo esto acabe, voy a retomar mis viajes de promoción de mi próximo álbum. Sueño con volver a hacer conciertos en vivo, con seguir llevando a todos mi música. Mientras, yo no he dejado el contacto con mi público a través de mis redes porque quiero seguir compartiendo, la música es lo que a mí me mueve.

Actualmente luces una nueva figura, ¡15 kilos menos!, ¿cómo te sientes?

Me siento una mujer renovada, ¡son 15 kilos menos!, y no es para menos. Me hice la manga gástrica porque he intentado muchas dietas y no lograba bajar de peso, me asustaba el sobrepeso porque yo tengo familiares con diabetes. Me hice la operación y ahora me siento renovada, con más vitalidad y energía.

¿En qué proyectos estás ahora?

Estoy preparando mi nuevo álbum, el segundo, y aquí incluyo muchas canciones que he ido lanzado a partir de enero de este año. Y, además, se viene mi segundo concierto virtual, este 24 de octubre, y estreno canción, “Nunca es suficiente”, en balada. También, vienen más sorpresas, dúos, canciones en diferentes géneros para poder brindarle al público propuestas distintas. Y todo esto lo hago con mucho amor, entrega y trabajo.

LO QUE DEBE SABER

Susan Ochoa fue la invitada del programa “Mi mamá cocina mejor que la tuya” que se verá el domingo a las 7:00 p.m.