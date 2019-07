Susan Ochoa reaparece en "En boca de todos" a pesar de haber dejado reality de Gisela Valcárcel

Susan Ochoa, en declaraciones a “Día D”, reafirmó sus críticas a Gisela Valcárcel y a la forma como la trataron en “El artista del año”. “Me duele que las personas menosprecien mi trabajo. Como digo, si a ti no te gusta, bien. Yo no te exijo, yo no te pido, solo quiero respeto. Y también, no vengas a minimizar mi trabajo, porque a mí me costó”, dijo la cantante.

Además, se sabe que deberá pagar la penalidad de 33 mil soles por abandonar el programa de canto y baile.“Soy una mujer inteligente, que siente y que sabe descifrar los mensajes subliminales totalmente y escuchaba tantas cosas, como: ‘Yo no te dije, pero te dije’ y eso a mí no me gusta. O es blanco o es negro”, aseveró Susan.

Bronca por Susan Ochoa

Mientras, Valcárcel sigue recibiendo críticas de Ochoa y de sus seguidores en redes, ayer la artista apareció en el programa “En boca de todos” de América Televisión”, espacio que produce Pro TV de Mariana Ramírez del Villar. Esto no le habría caído muy bien a Gisela, que considera una provocación la presencia de la cantante en América cuando aún no ha resuelto el problema legal con ella.

Ricardo Rondón fue el encargado de presentar por todo lo alto a Susan Ochoa tras cantar en el Centro de Lima para ayudar a una causa benéfica.