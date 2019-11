La cantante chiclayana, Susan Ochoa, se encuentra en medio de la tormenta de lo que fue la última edición de la Teletón 2019, la cual se llevó a cabo el fin de semana.

Susan Ochoa reapareció ante las cámaras de Válgame quienes la captaron ingresando a su casa. Sin embargo, ella no quiso hablar pues se excusó precisando que su niña se encontraba mal de salud.

"Lo siento chicos, gracias. Nada, los quiero mucho, gracias de verdad, mi hija está con fiebre, disculpen de verdad, los quiero mucho", fueron las breves palabras que pronunció Susan Ochoa ante las cámaras que la esperaron por su versión de los hechos.

Como se sabe, todo apuntaría a que la riña entre Gisela Valcárcel y Susan Ochoa habría provocado que la rubia pide que esta sea vetada de Teletón.

La misma Susan Ochoa habló días atrás para el diario La Karibeña.

“La invitación no llegó. Yo pensé que me iban a invitar pero no fue así. Los demás que grabaron el tema sí estuvieron pero yo no. Me alegra que hayan logrado la meta por los niños que es lo principal, pero en el fondo me sentí triste porque también tengo mis seguidores y hubiera sido bonito estar ahí apoyando, pero la realidad no es así”, señaló.