Susan Ochoa se va de "El Artista del Año" de Gisela Valcárcel: "He sido humillada" | VIDEO

La cantante Susan Ochoa renunció al programa "El Artista del Año" de Gisela Valcárcel y explicó sus motivos en un extenso mensaje a través de sus redes.

Luego de que Gisela Valcárcel aparentemente minimizando el trabajo de la cantante y las dos gaviotas ganadas en Viña del Mar, Susan Ochoa indicó haberse sentido humillada.

"Contarles que doy un paso al costado en el programa El Artista del Año. El motivo ya lo hemos escuchado todos el sábado pasado. He sentido que he sido humillada. Con las palabras de la señora Gisela he sentido que mi trabajo de tantos años han sido nada y sin embargo para mí tiene un valor muy grande (...) porque me ha costado sacrificio".

"Las gaviotas no han sido por escándalos o porque yo hablé mal de alguien. Han sido logradas con sacrificio, lagrimas, sudor, por puertas cerradas en la cara y por el apoyo de cada uno de ustedes. Yo me fui a representar al país", añdió Susan Ochoa.

Como segundo motivo explicó que su renuncia es porque Gisela Valcárcel habría hablado cosas falsas de ella. "Creo que por dignidad decido dar un paso al costado. También porque la señora Gisela empezó a hablar de alguien que no soy y hacer entender que yo me siento mejor que otros artistas".

Finalmente, Susan Ochoa dejó en claro estar cansada de las comparaciones en "El Artista del Año". "Tampoco no entiendo por qué comparar él uno con el otro. Eso es de mal gusto. Cada persona es especial, brilla con luz propia. Sin embargo tuve que quedarme callada".