Susan Ochoa está con reposo médico tras renunciar al programa de Gisela | VIDEO

Tras renunciar al programa "El Artista del Año" de Gisela Valcárcel, Susan Ochoa estaría un poco delicada de salud.

Su esposo, Edgar Ferrer, dio detalles de su actual estado de salud, luego de que la propia Susan Ochoa indicara haberse sentido un poco mal tras las palabras de Gisela Valcárcel.

"Ella en realidad ahora ya no, como está con atención médica, está un poquito mal", dijo en un primero momento su esposo.

Edgar Ferrer añadió que Susan Ochoa está con prescripción médica. "Está descansando por lo menos hasta la próxima semana (...) Que esté tranquila, se verá, ahorita está en realidad en reposo".

Este jueves y a través de su red social, Susan Ochoa explicó sus motivos en un extenso mensaje a través de sus redes.

"Contarles que doy un paso al costado en el programa El Artista del Año. El motivo ya lo hemos escuchado todos el sábado pasado. He sentido que he sido humillada. Con las palabras de la señora Gisela he sentido que mi trabajo de tantos años han sido nada y sin embargo para mí tiene un valor muy grande (...) porque me ha costado sacrificio", acotó.