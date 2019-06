Susan Ochoa responde fuerte y claro a Gisela Valcárcel tras minimizar las dos gaviotas que ganó

Este fin de semana, Gisela Valcárcel levantó gran polémica al dejar un mensaje frente a Susan Ochoa en 'El artista del año', luego del performance de la cantante al interpretar a Shakira. Esto, debido a que la artista cuestionó por qué Daniela Darcourt había cantado otro tema en el versus.

"No importa quien salga primero, no importa si fue Susan Ochoa la que se llevó dos gaviotas de plata, todos debemos alegrarnos", comentó la popular 'Señito'.

Respondió

Susan Ochoa, aunque en ese momento, prefirió callar antes de responderle a Gisela Valcárcel, la cantante no pudo aguantarse más y a través de Instagram compartió una nota de este medio, en el que aseguró que a ella sí le ha costado mucho sacrificio ganar las dos gaviotas de Viña del Mar.

"Para mí sí son muy importantes porque me costaron sacrificio, sudor, lágrimas, luchas, sueños y el apoyo de muchos", escribió la artista.

"Yo quiero decirte algo porque no quiero que se quede flotando, Daniela Darcourt es una gran estrella a la que tuve la oportunidad de conocer, creo que tú, yo y todos debemos aplaudir (...) Si tuviéramos un país en el cual no quisiéramos ser uno más que el otro, el que tú brilles no hace que otros se opaquen, pero no lo estoy diciendo por ti. No importa quien salga primero, no importa si fue Susan Ochoa la que se llevó dos gaviotas de plata, todos debemos alegrarnos", dijo Gisela Valcárcel el último sábado.