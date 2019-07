Susan Ochoa: Carta notarial que envió productor de Gisela Valcárcel exigía pago de S/. 33 600 │VIDEO

La cantante peruana Susan Ochoa volvió a referirse a la incómoda situación que vivió en El Artista de Año y confirmó que le enviaron una carta notarial - el pasado 13 de junio - luego de que ella abandonara el programa.

En dicho documento, la productora GV Producciones advierte que si Susan Ochoa no se presenta en el programa, la producción tomaba la falta como un rompimiento del contrato. Además, se señala que Ochoa debe asumir el pago de una penalidad de 8 UIT (S/. 33 600)

La ganadora de dos gaviotas en Viña del Mar (Chile) envió un fuerte mensaje tras ser "minimizada" - según dijo - en show que conduce Gisela Valcárcel.

"Yo me fui porque siento que minimizaron mi trabajo. Yo te puedo decir algo, 'a mi tus logros no me pueden importar nada, pero respétame, porque para mí sí valen porque me costó sacrificio. No me vengas a pinchar el globo'", dijo al programa Día D.

Como se recuerda, ella participó hasta la séptima gala del concurso de baile hasta que la 'señito' hizo una referencia al premio logrado en Chile.

"Dio a entender que yo me sentía más que otras participantes. Me sentí mal. Entonces me quedé callada mirando abajo y me pregunté: ‘¿por qué hace eso?’(...) “Si a ti no te parece o no te gusta (mi trabajo), bien. No te exijo (que te guste mi trabajo) solo te pido respeto. Pero no vengas a minimizar mi trabajo porque a mí me costó", añadió en el dominical.

A partir de allí, Ochoa dijo que intentó superar dicha anécdota encerrada en su casa pues se deprimió demasiado.