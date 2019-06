Susan Ochoa revela que su hijo pequeño leyó las fuertes declaraciones de Santi Lesmes

La cantante Susan Ochoa reveló que su hijo menor de edad leyó las declaraciones que Santi Lesmes realizó en su contra tras su renuncia a 'El artista del año'.

En entrevista a El Comercio, Susan Ochoa admitió que las fuertes palabras del jurado del reality sí le dolieron, pero lo que más le afectó fue que su pequeño hijo llegó a leer la noticia.

"De Santi Lesmes sus palabras si he han hecho doler. Mi hijo leyó la noticia y eso fue lo que más me dolió. Muchas ligerezas de su parte", señaló Susan Ochoa.

Asimismo, la ganadora de Viña del Mar afirmó que ella nunca lanzó insultos contra Santi Lesmes: "Nunca me referí a él con palabras que lo hieran. Me sentí triste y molesta porque yo nunca lo ofendí".

En otro momento, Susan Ochoa aseguró que había aceptado las disculpas de Gisela Valcárcel por el trato que sufrió durante el programa.

"Bienvenidas sean sus disculpas. Todos tenemos errores y yo ya pasé la página", sostuvo la artista.

Polémica

Como se recuerda, Santi Lesmes arremetió contra Susan Ochoa por renunciar a 'El artista del año' tildándola de "cobarde" y llamándola "lobo con piel de cordero".

"Ella se cree más artista de lo que es, se cree diva, pero no es el artista del año. No actúa y no baila”, señaló en ese momento (...) No soportó perder el versus con Daniela Darcourt ni ir a sentencia. No es la única peruana que ha ganado dos gaviotas", indicó en ese momento.