Susan Ochoa reveló lo que debe pagar tras renuncia a El Artista del Año

Susan Ochoa reveló lo que debe pagar por dejar "El Artista del Año" hace algunas semanas. En su momento, Ochoa afirmó sentirse humillada por el trato que recibió.

La cantante tenía un contrato y este se hizo cumplir mediante una carta notarial que recibió la ganadora de dos gaviotas en Viña del Mar.

"No he dicho nada antes porque no me sentía lista para hablar con alguien, no me sentía bien. Pero no puedo tapar el sol con un dedo. La penalidad equivale a 8 UIT que son, tengo entendido, 33 mil soles y algo más", comentó a El Comercio.

La intérprete de "Ya no más" señaló que ella no fue al programa porque estaba mal, no por un berrinche. Del mismo modo señaló que no apelará con Maltrato Laboral para que no pague la penalidad.

"No me gusta pagar con maldad a alguien. Si a mí me hicieron sentir mal, yo no voy a hacer sentir a la persona", comentó. Finalmente, la cantante afirmó que está grabando el videoclip de "Ya no más".