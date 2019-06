¿Susan Ochoa se presentará en 'El valor de la verdad? Beto Ortiz respondió

Luego que Susan Ochoa renunciara al 'Artista del año' tras sentirse humillada por la conductora Gisela Valcárcel, la cantante se encuentra libre, pero con una penalidad que estaría pendiente por la sorpresiva salida del programa de la 'Señito'. Y, los rumores de que podría presentarse en 'El valor de la verdad' están latentes.

Beto Ortiz se pronunció al respecto indicando que está esperando a la cantante en el sillón rojo. "Estoy seguro de que (Susan Ochoa) se va a sentar. No tengo ninguna duda, la estamos esperando (...) No te puedo contar (si estamos en negociaciones), pero la estamos esperando", dijo para RPP Noticias.

El periodista también opinó sobre 'el maltrato' que habría sufrido Susan Ochoa luego de que todo el Perú escuchara las declaraciones de Gisela Valcárcel durante los últimos dos programas.

"No es tan extraño. En los ‘realities’ necesitas peleas, controversias... y si no se producen naturalmente, a veces hay que inducirlos un poquito. Entonces, hay un buen guionista que habrá pensado que a la protagonista se le debe tirar una torta en la cara y eso es lo que han hecho, pero me parece un maltrato innecesario", comentó.

Por último, y no menos importante, Beto Ortiz quiere recuperar el primer lugar en la sintonía, así que Susan Ochoa, sería su 'As bajo la manga'.

"Los que hacemos televisión estamos interesados en el rating como los futbolistas están enfocados en hacer goles, el que diga lo contrario miente. En la medida que nos mantengamos en los dos dígitos estoy tranquilo, pero siempre quiero ganar y vamos a recuperar el primer lugar", sentenció. ¿Creen que Susan Ochoa acepte sentarse en el sillón rojo de 'El valor de la verdad'?

Para rematar, Beto Ortiz dejó un curioso meme en redes sociales, donde se ve al conductor de Tv junto a Gisela Valcárcel.