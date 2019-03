La curiosa historia que reveló Susan Ochoa sobre el tema 'Ya no más' que cantó en Viña del Mar

“Ya no más”, el tema ganador de la competencia internacional en el Festival de la Canción de Viña del Mar, compuesto por Eva Ayllón, Pelo D’Ambrosio y Jesús “El viejo” Rodríguez, casi no llega a tiempo para competir en el famoso certamen.

“Estábamos trabajando en mi primer disco con ‘El Viejo’ Rodríguez y él me dice: ‘Voy a hacer un tema para que participes en el Festival de Viña’. Yo no lo creí, y menos cuando me asegura que llamaría a la maestra Eva Ayllón y Pelo D’Ambrosio para que se unan en el proyecto”, cuenta Susan Ochoa.

No tuvieron que pensarlo mucho. Los tres artistas empiezan a trabajar y escriben el tema a la medida de la voz y estilo de la intérprete chiclayana.

“A mí me encantó, le pusieron mucho sentimiento. Dice mucha verdad de lo que nos sucede a las mujeres. La grabé para enviarla por correo a la oficina de producción del festival y, a pesar de haberla enviado dos veces, no llegaba. Pasaban los días y se cerraba la fecha para la recepción de canciones, así que tuvimos que mandar a una gran amiga para que personalmente llevara el material a Chile. Llegó el último día y finalmente la inscribimos. El resto es historia”, relata la cantante.

HAY MÁS...