La cantante Susan Prieto arremetió contra Magaly Medina y la acusó de hacer bullying a las mujeres de talla grande.

Según la artista, la ‘urraca’ continúa burlándose de Tilsa Lozano por sus kilos de más, por lo que la agusó de tener “gordofobia”.

“Me parece súper mal lo sigue diciendo en televisión, yo no me voy a poner a decir lo que ella se ha operado. Aunque directamente no ha hablado de mí, sigue refiriéndose a las personas con sobrepeso, así que quizás tiene gordofobia”, señaló Susan Prieto.

Pero eso no fue todo, ya que Susan Prieto sospecha que Magaly Medina está “traumada” porque en el pasado -según ella-, era más “llenita”.

“Ella antes era un poquito más llenita, así que de repente tiene un trauma que nunca quiere ser gorda y raja. Magaly es la última que debería hablar del físico de otra persona. Lo que ella hace es un bullying y yo no creo que se sienta bien cuando alguien la insulta o le dice algo feo”, indicó la cantante, quien es la nueva representante de la campaña ‘Cómodo con nuestra piel’ de la marca Renzo Costa.

Susan Prieto aseguró que decidió participar de esta campaña para “concientizar a las personas”. "Ha sido genial participar en esta campaña porque me representa y también a muchas personas en el mundo. Qué bueno que una marca peruana haga este tipo de cosas para frenar el bullying que se sufre a diario. En el Perú no es muy tocado este tema”, refirió.

Bajó de peso

La cantante también contó que bajó más de 40 kilos gracias a una dieta estricta y tras someterse a la operación de la banda gástrica.

Según ella, bajó de peso por salud y no para ser delgada: “Todavía sigo con sobrepeso, aunque planeo bajar más, pero mi fin nunca fue ser flaquita, a mí me gusta como soy, pero lo hago por mi salud y no vanidad”.

