Una de las principales gerentas de Latina, Susana Umbert, se pronunció por primera vez sobre las constantes críticas y burlas de Rodrigo González “Peluchín”, quien la responsabiliza por el bajo rating de los programas del canal.

“La ‘mata programas’, Susana Umbert, implorando a todos los muertos en su haber, que algo le resulte para no seguir aniquilando Latina con sus nefastas decisiones”, escribió el popular Peluchín su cuenta oficial de Instagram.

Susana Umbert responde

“No leo a Rodrigo ni lo sigo. No sé (qué dirá de mí)”, respondió Umbert a diairio Ojo durante la presentación del nuevo programa “La Máscara”.

¿Siempre te menciona en tu Instagram, lo tienes presente a él?

Yo a Rodrigo siempre lo voy a tener presente con cariño.

¿Pese a que te diga la mataprogramas?

No sé lo que me dice, no lo sigo, no tengo la menor idea.

¿Te resbala?

No es que me resbale, no lo sigo. No sé lo que dice y no quiero saber

¿Sientes que no ha superado su salida de Latina?

Con mucha pena tengo que decir que él salió porque él quiso, el decidió retirarse. Es un super talento en la televisión.

¿Tienes los mejores recuerdos?

Siempre lo voy a tener.

