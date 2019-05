Susana Villarán: artistas que apoyaron campaña del NO hablan tras prisión

El último sábado, la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, aceptó que su campaña por la “No revocatoria” en el 2013 fue financiada por las empresas brasileñas Odebrecht y OAS. Seis años después, varios de los artistas que participaron en los mítines se pronunciaron sobre los 18 meses de prisión preventiva para la extitular de la Municipalidad de Lima.

“Primero que todo, quiero aclarar que yo en ningún momento participé en la campaña del ‘No’. Si alguien me demuestra lo contrario, me voy preso. Yo apoyé a Susana mucho antes de que sea la campaña, y no cobré absolutamente nada por mi contribución”, sostiene el productor Julio Andrade, quien compuso el jingle para la campaña a la alcaldía de Villarán en el 2010.

Por su parte, el actor Christian Thorsen indicó que su participación fue sin fines de lucro. “Antes que apoyar en ese momento la campaña, lo hice por el deseo de defender este país. A mí no se me pagó nada por lo que hice, todo fue por propia voluntad. Hoy, evidentemente, todo lo que puedo sentir es decepción (por la detención de Villarán), pero yo sabía que algo raro estaba pasando”, explicó.

RESPUESTA. La actriz Mónica Sánchez fue de las principales voces de respaldo con las que contó Villarán. A diferencia del 2013, la posición de la artista ha cambiado. Hoy es crítica con respecto a las investigaciones en contra de la exburgomaestre.

“El delito se paga, la mentira se descubre y las lecciones se aprenden. El villano está mas cerca de lo que uno se imagina”, escribió Sánchez en su Twitter, quien también aseguró que no recibió dinero por la campaña del “No”.

La artista Pachi Valle Riestra también indicó que su participación fue por voluntad propia. “Así como muchos de los que participamos en la campaña, yo tampoco recibí dinero. Nosotros creíamos en su momento en la señora Susana, pero a raíz de los últimos hechos, las cosas han cambiado. Lo que siento ahora es decepción, indignación, cólera”, señaló.

APOYO. Por su parte, Pablo Villanueva, “Melcochita”, precisó que, pese a lo sucedido, aún respalda a Susana Villarán.

“Yo creo en ella porque es mi amiga. Lo que ha pasado es una pena, pero la justicia tiene la última palabra sobre los hechos. Acá hay que esperar”, explicó Pablo Villanueva y aclaró que tampoco cobró por su apoyo.

Asimismo se refirió a la promesa que hizo sobre abandonar la comicidad si Villarán “hacía algo malo”.

“Eso no tiene nada que ver. Acá hay una investigación. Hay personas que me tienen cólera, eso nomás entiendo”, sentenció.

En comunicación con RPP, Amanda Portales le exigió a Anel Townsend aclarar que ella fue quien los convocó y no hubo dinero de por medio.

