Susy Díaz al Congreso: La exvedette desea volver a ser parlamentaria

Susy Díaz asegura que aún la política no la deja ser libre. Esto, debido a que le llegó un documento de la Procuraduria, donde le notifican el pago de 188 mil soles por concepto de intereses judiciales luego de haber pagado una reparación civil de 200 mil soles, tras ser acusada de haber recibido dinero de Vladimiro Montesinos (a finales del 2000).

"Estoy evaluando ingresar nuevamente al Congreso. Hace 19 años me embargaron mis cosas, ahora último me están cobrando 188 mil soles. Con esto, no me dejan alejarme de la política por completo", dijo para diario Ojo.

Según la exvedette, son 19 años de persecución política, ya que la han notificado de la Policía, del Juzgado Anticorrupción, de la Fiscalía, le abrieron juicio, la embargaron. Por todos estos motivos, Susy Díaz decidió evaluar volver a ser parlamentaria. "Me quieren dejar calata. Ya no puedo gastar ni un sol", expresó.

Sobre el presidente Martín Vizcarra, comentó: "Yo lo apoyo, me parece muy bien que esté pidiendo cambios, si él está pidiendo es que piensa más en el país", declaró.

Asimismo, Susy Díaz recordó que de 120 proyectos de ley, le aprobaron 30.