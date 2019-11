La exvedette y personaje icónico del espectáculo peruano, Susy Díaz, hizo un anuncio muy importante a través de las redes sociales.

La popular ‘Chuchi’ informó que se encuentra oficialmente separada de su pareja Walter Obregón, un joven empresario del norte chico.

Susy Díaz, quien ya se había separado de Walter Obregón en una oportunidad, aclaró que esta vez la ruptura es definitiva, pues señaló que ya no era feliz con el joven trabajador.

Fiel a su estilo, Susy Díaz dio una nueva dieta para esta separación. Ella hará la dieta del huevo, es decir tendrá un hombre nuevo.

“Ahora sí, es definitivo, mi relación con Walter Obregón llegó a su fin. Si un hombre me hace feliz se queda sino, se va...Voy a hacer la dieta del huevo: año nuevo, hombre nuevo”, escribió en su cuenta de Instagram.

La primera ruptura de Susy Díaz y Walter Obregón fue anunciada también por la excongresista y ella dio los mismos motivos del fin de su romance: no era feliz con él.

“Esta mañana tuvimos una discusión porque amaneció amargado, molesto y hoy cumplíamos nuestro primer año juntos. Yo no estoy para aguantar cosas. Yo tengo 55 años y busco una pareja para ser feliz y no ser infeliz”, indicó Susy Díaz, en julio pasado, a diario Ojo.

“Una vez me dijo que se iba a ir a Huarmey y nunca llegó. Le he dado varias oportunidades, lo he perdonado, en la mañana discutimos y le dije que ya no va más la relación. Una tiene un marido para que le dé alegría, así que como Susan Ochoa dice: ‘Ya no más’ con Walter Obregón”, agregó.