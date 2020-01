La exvedette Susy Díaz contó en El Valor de la Verdad que le han hecho brujería. Junto a su curandero, reveló que la han ‘enterrado’ en el cementerio. “A mí me han enterrado en el cementerio de Tarapoto y en el cementerio de Huarmey”, aseguró.

Susy Díaz explicó más sobre la supuesta brujería que le habrían hecho. “Osea han enterrado un muñeco con mi foto deseándome que me vaya mal. He ahí donde el curandero me ha curado. Si han hecho brujería para que me separe de Walter, el amor regresará tres veces más y a la persona mala se la devuelve 3 veces siete”.

Por otro lado, contó que una de las personas que le habría hecho brujería es su expareja, el Mero Loco.

“Hubo una época que no quería ver las cámaras, no quería ir a los canales, me habían hecho brujería para que me aleje de la televisión. No tenía ni salud, ni dinero, ni amor. No quería saber nada de nadie. Y quien me ha hecho ha sido el Mero Loco según el maestro Abanto, mi curandero”, reveló.

