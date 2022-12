Susy Díaz se confesó para el programa “Hablemos de Belleza” con Daysi Córdova, donde sorprendió a propios y extraños al revelas que Luciana Fuster se habría molestado con ella por haberle hecho su famosa “dieta” con su nombre.

“Ahora tengo la dieta de Samantha: estas con tres y te haces la santa. Sabes que hago dietas y artistas como Luciana Fuster no me habla por haberle hecho su dieta, pero esa dieta me la dieron y me dijeron tienes que grabar esta dieta y yo no le veo nada de malo”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la exvedette comparó la actitud de la integrante de ‘Esto es Guerra’ con la de Melissa Paredes, quien estuvo en el ojo público tras su ampay con el bailarín Anthony Aranda.

“‘La dieta de Luciana Fuster, más rápida que una custer’, eso no es nada malo. Mira Melissa, no se molestó, me encontró en un canal y se divirtió, pero depende de cada artista”, expresó.

