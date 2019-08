La exvedette Susy Díaz confirmó en el programa “Magaly TV La Firme” haber retomado su relación con Walter Obregón, con quien terminó luego de denunciar que le había agarrado de los cabellos durante una discusión.

Susy Díaz contó que tras una conversación con su aún pareja, Walter Obregón, decidieron darse una nueva oportunidad, pero en son de broma añadió que cree que él le habría hecho algún “amarre”.

“Yo creo que me ha amarrado otra vez. Creo que me ha hecho en amarre, el encantamiento. Es que me dio pena”, dijo Susy Díaz en el programa de Magaly Medina.

Lo defiende

Susy Díaz salió en defensa de Walter Obregón, al decir que no le propinó golpizas y que era la primera vez en que le jalaba de los cabellos. “En ningún momento me ha dado un puñete o patada, fue un jaloneo así. Hemos hablado y le he dicho que si se porta bien, vamos a seguir”.

Por su lado, Walter Obregón dijo haberle prometido a Susy Díaz portarse bien y que no volverá a pasar una situación similar. “Lo bueno es que yo son Susy me he comportado bien durante todo el año”, acotó.