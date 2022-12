Susy Díaz comentó el error que habría cometido History Channel al confundirla con Sarita Colonia. Sin embargo, la exvedette confirmó que este 2024 postulará a una curul en el Congreso de la República.

“¿Cómo me van a confundir con Sarita Colonia? Tendré cara de santa y tengo muchos devotos que me piden consejos de amor y mis dietas, pero no me comparen con ella”, comenzó diciendo.

Por otra parte, la excongresista también confesó las aspiraciones de llegar a ocupar un sillón en el próximo Congreso. “Tengo varias propuestas de diferentes partidos políticos para volver al Congreso, mientras me relajo en el Parque Acuático Paraíso del Sur, estoy convencida de que ya es hora de volver a las canchas para sacar a todos los corruptos”, agregó.

