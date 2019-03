Susy Díaz: "Considero a Brunella más inteligente que yo"

Susy Díaz estuvo en "Válgame Dios" y contó detalles de la fiesta de cumpleaños de Brunella Horna, a la que asistió para realizar un show.

"Me llamó el manager de Brunella y bueno me dijo que era sorpresa y llegué. Me quedé media hora nomás".

MÁS INTELIGENTE QUE YO

Para Susy Díaz, Brunella Horna, es una gran chica para sus 22 años e incluso más inteligente que ella.

"Bueno yo la considero a Brunella más inteligente que yo, porque a los 22 tiene muchas tiendas y sabe elegir a su pareja, un triunfador, un congresista".

Además, Susy Díaz reveló haber visto muy enamorados a Susy Díaz y Richard Acuña. "Es una muñeca. Los dos estaban bien enamorados, Los veo a los dos muy enarmonado (...) Veía a Richard muy pendiente de ella, que la cuidaba mucho".

Susy Díaz no quiso decir si le pidieron rebaja para que haga el show.

HAY MÁS...