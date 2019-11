Arremetió con todo. La ex congresista, Susy Díaz, no dudo pronunciarse tras los constantes casos de infidelidad que vienen dándose en nuestra farándula limeña.

“Si se da amor, se recibe amor. Si se da cachos, se recibe cachos. No hagan cosas de las que luego te puedas arrepentir, respeten a sus parejas. Justo para estas fechas, que ya estamos entrando a la Navidad, donde se debería pasar con la familia, salen ampayados. Los hombres no piensan, por eso existen mujeres infieles porque los hombres nos enseñan a engañar”, expresó la ex vedette.

La rubia además se animó a darle un consejo a Claudia Díaz, la aún esposa de Pedro Gallese, quien anunció el fin de su relación luego del ampay emitido por “Magaly TV, la firme”.

“Me da pena la situación que está viviendo porque se rompe una familia y los hijos son los más afectados. Pero es ella la que tiene que pensar qué decisión debe tomar, recordemos que aquella vez que salió el escándalo del supuesto hijo, ella lo perdonó. En mi caso, yo he perdonado varias infidelidades, y cuando perdonas una vez te vuelven a engañar porque saben que vas a volver a perdonar”, afirmó decidida.