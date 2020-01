Tras sentarse en el sillón rojo de El Valor de la Verdad, Susy Díaz reveló haberle sido infiel a Andy V.

Susy Díaz contó que desde que se casaron, todo fue de mal en peor con Andy V, pues empezaron a salir los ampay de parte de él. “Cuando nosotros nos casamos, no tuve Nochebuena. Se fue a comer el panetón aparte. Nosotros al mes ya nos queríamos divorciar por los ampays”.

La exvedette contó que fue en una de esas veces que Andy V no llegaba a la casa que decidió irse a la vivienda de “El Mero Loco”. Esto hizo que Andy V la vuelva a buscar.

“No vino a dormir y entonces en la vida no estamos para sufrir, hay que ser práctica y entonces pasaron varios días que no venía y me fui donde el Mero Loco. Cuando se entera, recién regresa”.

Seguidamente, Susy Díaz contó que Andy V le pidió que retomaran la relación, hecho que hizo, pero que nuevamente volvió a ser engañada.

VIDEOS RECOMENDADOS

Yahaira Plasencia

TE PUEDE INTERESAR