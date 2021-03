La exvedette Susy Díaz se mostró muy emotiva previo a su encuentro con su hija Flor Polo, quien se contagio con el coronavirus o Covid-19.

Susy Díaz se quebró al contar la angustia que vivió al saber que su hija estaba infectada durante la segunda ola del coronavirus.

“Es horrible, horrible. Es un dolor en el alma que yo no pueda acercarme, porque ¿si yo me contagio? Y después, ¿quién les podría ayudar?”, dijo al inicio Susy Díaz.

Seguidamente agradeció a su yerno Néstor Villanueva. “Yo agradezco a Néstor, su esposo de Florcita, que la atendido porque él se recuperó más rápido”.

Susy Díaz también reveló que se aferró a la oración al saber que Flor Polo no podía respirar. “Yo pensé que me la iban a entubar. Yo sufría y quería ir a las iglesias, pero estaban cerradas. He estado orando, diciendo: mi hija se tiene que recuperar”.

“Desde que empezó la pandemia, nos alejamos. Ya no me inviten a reuniones. Yo ahora solo voy a salir por trabajo porque yo valoro mi vida”, finalizó.

