Monique Pardo no deja de sorprender. En una de sus impactantes revelaciones en la última edición “El valor de la verdad” confesó que fue amante de Augusto Polo Campos, mientras el compositor mantenía una relación con Susy Díaz, e inclusive la mantuvo durante el embarazo de la excongresista.

"Él fue un hombre increíble, lo amo, lo amaré siempre, por eso estoy diciendo la verdad. A mí no me gustaba como pareja, pero como amante era el mejor”, exclamó la intérprete de “Caramelo”.

Ante semejantes declaraciones, Susy Díaz, la supuesta afectada, no tardó en responder a su estilo.

“Lo he dicho mil veces, en la farándula no hay amigas porque te quitan el marido, la plata y el trabajo. Lo de Monique con Polo lo sospeché desde un inicio, porque ella iba a mi casa en cualquier momento y lo llamaba por teléfono mañana, tarde y noche, como si tuvieran algo más que amistad. Con el tiempo, no le quedó otra que confesarme lo que hubo entre ellos”, dijo la rubia.

Dice que le hicieron favor

Díaz finalmente admite que Monique le hizo un favor al alejarlo del creador de “Regresa” por mujeriego y porque no le agradaba que trabaje.

“A mí nunca me ha gustado que me mantengan, desde cuando trabajaba de recepcionista en Panamericana y luego hacía papeles de extra me ganaba mi platita”, recuerda la mamá de Flor Polo.

“Otra cosa que quiero aclarar es que Monique nunca me descubrió. Augusto es el que me recomienda con Tulio Loza para trabajar con su personaje de ‘Camotillo’. Que no mienta”, acotó, al afirmar que no le guarda ningún resentimiento a Pardo.

“Hubo una época en la que Monique hablaba mal de mí y se ganó una demanda. Beto Ortiz nos amistó y yo desistí en continuar”.