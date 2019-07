Susy Díaz perdonó a Walter Obregón tras sufrir supuestos maltratos

"Luego de la tormenta, llega la calma", eso es lo que le habría pasado con Susy Díaz con su expareja Walter Obregó luego de terminar su relación por mentiras y una supuesta agresión física en contra de ella. La exvedette indicó que perdonó a su exnovio, a quien llevó a Israel, Punta Canta, entre otros lugares.

“Hemos conversado bastante y lo he perdonado”, declaró Susy para diario Trome.

"Quiere su brevete y su DNI que dejó en mi casa. Estamos en comunicación, pero ahora estoy enfocada en las grabaciones de ‘El reventonazo de la Chola’. Hace poco me hice unos análisis, estoy bien de salud, solo tengo principio de osteoporosis. Ahora solo pienso en mi paz y tranquilidad", agregó, asegurando que lo ha perdonado pero no ha retomado su relación con Walter Obregón.

Susy Díaz también dejó claro que no regresará con él, ya que no desea que la relación amorosa termine peor: "Lo he perdonado, estamos conversando, hemos tenido una bonita relación. Ya no quiero volver con él después de todo lo que pasó. Tengo miedo de que reaccione peor", sentenció.