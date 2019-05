Susy Díaz protagoniza gracioso video promocional de "X-Men: Dark Phoenix"

Un video de promoción inesperado presenta la película "X-Men: Dark Phoenix" que no solo la protagoniza Jean Grey, sino que Susy Díaz.

La actriz de chollywood hace uso de su célebre frase “live the life and don’t let the life live you” (vive la vida y no dejes que la vida te viva) e intenta calmar a la mutante sin mucho éxito.

La película "X-Men: Dark Phoenix" estrenará el 6 de junio en las salas de Perú y contará la historia de cómo Jean Grey interpretada por Sophie Turner adquiere el poder del “Fénix Oscuro”.

El adelanto ha sido publicado mediante el Facebook de Cinemark y en la secuencia original debió estar la acrtriz Jennifer Lawrence quien es Mystique.

