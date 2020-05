Desde que comenzó el Estado de Emergencia en Perú, las actividades económicas se paralizaron provocando que cientos de personas se queden sin trabajo. Los migrantes venezolanos que radican en Perú también han se han visto afectados con esta situación y muchos de ellos han sido desalojados de las casas que alquilaban porque simplemente no tenía dinero para pagar.

Susy Díaz, consciente de esta situación, se ha solidarizado con sus inquilinos y no ha echado a los que no han podido pagar la renta.

“Yo no desalojo porque hay que ser solidarios, Dios me ha bendecido con esta propiedad. En este momento de emergencia hay que ser personas solidarias”, contó la excongresista a “En Boca de Todos”.

Sus inquilinos, muchos de ellos de nacionalidad venezolana le agradecieron: "La señora Susy ha sido comprensiva con los que no tienen trabajo en esta cuarentena”.

Cabe mencionar que ha inicios de mayo, Susy Díaz declaró a diario OJO:

“La mayoría vende gas o alimentos y me paga puntual. Tengo hasta una enfermera, pero no trabaja en un hospital sino cuidando viejitos porque me da miedo. A los que no están trabajando les he dicho que los voy a esperar hasta que se levante la cuarentena. Hay que entender que estamos en emergencia. No soy mala. No todo es el dinero o la ambición. Dios me bendijo con este negocio y no puedo desalojarlos”, dice la exvedette, que el pasado 25 de abril celebró de forma virtual los tres años de su nieto Estéfano.

TE PUEDE INTERESAR