Susy Díaz confirmó que retomó su relación sentimental con Walter Obregón. Según la excongresista, el “espíritu navideño” la invadió y decidió perdonar al empresario de Huarmey.

“Yo creo que el espíritu navideño (hizo que lo perdone), uno hay que perdonar, hay que pasar el Año Nuevo feliz. Si la pasas feliz y recibes el Año Nuevo feliz, entonces todo el año te va bien. Aparte que no conseguí repuesto”, dijo en “Válgame”.

Además, aseguró que el ampay que Paloma de la Guaracha presentó no le incomoda porque no aparece ninguna mujer: “También porque no vi ningún ampay de él. De la cucaracha esa (Paloma de la Guaracha)... algo he escuchado, pero en ese video no veo ninguna chica”.

Asimismo, la exvedette contó que ahora Walter Obregón hace la dieta del arroz con pato: “Es que cuando llega a Lima es otro, es cariñoso. Hace la dieta del arroz con pato, lo hace a cada rato. Llegando a Huarmey no hace nada, por eso ya no estoy yendo a Huarmey”.

Ante la sorpresa de los conductores, Susy Díaz dijo que perdonó a Walter para pasar las fiestas navideñas juntos: “Ya se acerca la Navidad, la Noche Buena, quiero tener una noche buena. De repente Walter en Navidad se va a comer el panetón a otra parte”.

Susy Díaz volvió con Walter