Susy Díaz anuncia que relación con Walter Obregón terminó: "el mismo día de mi aniversario"

Susy Díaz reveló a través de Twitter que su relación amorosa con Walter Obregón llegó a su fin el día de hoy, fecha en el que cumplían su primer año juntos.

"Esta mañana tuvimos una discusión porque amaneció amargado, molesto y hoy cumplíamos nuestro primer año juntos. Yo no estoy para aguantar cosas. Yo tengo 55 años y busco una pareja para ser feliz y no ser infeliz", indicó para diario Ojo.

¿Por qué terminaron?

La exvedette contó que ha perdonado en varias ocasiones las mentiras de su expareja. "Una vez me dijo que se iba a ir a Huarmey y nunca llegó. Le he dado varias oportunidades, lo he perdonado, en la mañana discutimos y le dije que ya no va más la relación. Uno tiene un marido para le que de alegría, así que como Susan Ochoa dice: 'Ya no más' con Walter Obregón", sostuvo.

Resaltó que nunca hubo una infidelidad, pero antes de un 'ampay' prefiere cortar por lo sano.

Por otra parte, Susy Díaz contó que le ha hecho varios regalos a Walter Obregón, uno de ellos fue un viaje a Punta Cana, a Israel, entre otros, aunque resalta que no es una Sheyla Rojas con Pedro Moral porque este no le debe dinero.

"Yo lo llevé por su cumpleaños a Punta Cana, que consiga una mujer que le de ese tipo de regalos, bonita cara, bonito cuerpo, que tenga sus fichas, que te sume no que te reste, ¿en dónde?", puntualizó.

Por último, Susy Díaz dijo que ya no se fijará más en chibolos, ahora necesita un hombre de más de 40 años, ya que con Walter Obregón, de 31, es la relación más corta e inmadura que ha tenido.