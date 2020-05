Vania Bludau no se quedó callada tras las declaraciones de su expareja Frank Dello Russo, quien desmintió que el fin de su relación haya sido porque estaba suscrito en la aplicación Tinder. La modelo indicó que “El ‘abogado’ quiere circo...ya no hay entradas”.

Frente a este hecho, muchas figuras del espectáculos han salido a dar su opinión sobre esta polémica ruptura. Una de ellas fue la recodada Susy Díaz, quien indica que es triste quedarse sola en plena cuarentena.

“Es una pena justo en la cuarentena estar sola y separarse de la pareja, creo que debe ser muy triste. Se nota que no la ha querido porque no se entiende cómo se inscribió tan rápido en una aplicación de citas para conseguir un reemplazo”, manifestó la popular ‘Chuchi’.

Por otra parte, Leslie Moscoso destacó la belleza de Vania e indicó que el infiel nunca cambia. “Vania es una mujer hermosa, muy linda, esto demuestra que el infiel no cambia, solo descansa. En muchos casos no tienen necesidad de sacar los pies del plato, pero lo hacen por costumbre, es una enfermedad. No debe desesperarse, tiene que tomar las cosas con calma para no equivocarse, pues la persona indicada para su vida llegará en el momento que Dios quiera”, confirmó.

TE PUEDE INTERESAR