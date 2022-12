La empresaria y excongresista, Susy Díaz contó que cantantes vernaculares y cumbiamberos le ofrecieron miles de soles para fingir una relación.

Así lo declaró la madre de ‘Florcita’ en una entrevista para el programa ‘América hoy’, donde sorprendió al señalar que el cantante Elmer Morocho la buscó para armar una relación, antes de dar a conocer su relación con la Tigresa del Oriente.

“A mí me vinieron a buscar muchos artistas vermiculares y cumbiamberos a ofrecerme dinero para inventar un romance. Uno de ellos, que salió con una artista muy famosa porque yo no la acepté, me ofreció mil dólares y luego vino con mil dólares más, pero yo dije no. Muy chibolo, qué vergüenza”, aseveró Susy Díaz.

“Fue Elmer Morocho, el que está con la Tigresa del Oriente, primero me buscó a mí. Y me dijo: ‘de repente te estoy ofreciendo muy poco y subió la tarifa’. Un mesecito, un piquito... Después subió a 5 mil. Le dije busca a Lucía de la Cruz porque a ella le gustan los chibolos”, agregó la excongresista.

Susy Díaz también se animó a opinar sobre la relación entre los cantantes Yahaira Plasencia y Jair Mendoza, cuyo amor le parece genuino. Sin embargo, debido a la molestia que generó la noticia en el productor Sergio George, la excongresista dijo que si fuera Yahaira dejaría a su pareja por seguir creciendo profesionalmente.

Susy Díaz realiza confesión sobre pretendientes

VIDEO RECOMENDADO

¡Brasil a cuartos de final!: la reacción de los hinchas tras la victoria ante Corea del Sur

Brasil se dio un auténtico baile ante Corea del Sur con Neymar de regreso y todas sus demás estrellas al frente. El cuadro de Tite está imparable en este Mundial, y sus hinchas se ilusionan en Qatar.