Susy Díaz sorprende con radical cambio de look a días de anunciar ruptura amorosa | FOTOS

Susy Díaz sorprendió a todos con un radical cambio de look, dejando de lado su rubio característico de su vida artística.

Cabe resaltar que hace unos días dio a conocer que se separó de su joven amor y esta vez decidió pasar la página con un nuevo aspecto.

Fue en su cuenta de Instagram donde dio a conocer su cambio de look con fotografía que acompañó con el mensaje:"¡Los quiero!".

Sin embargo, el cambio de look es para un reto en "El Reventonazo de la Chola", donde será una imitadora. "¿A quién imitaré este sábado a las 7 p.m.?", se lee en su descripción.

Ella contó en su cuenta de Twitter que terminar con el empresario menor a ella no fue fácil, ya que ella se oponía al fin de su relación. "Él se puso todo colérico y tuve que llamar a la policía para que no pase a mayores. Yo quería terminar de forma amigable, pero él no quería. Todas las semanas peléabamos y eso no es vida, porque uno quiere una pareja para ser feliz", comentó.