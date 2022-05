Susy Díaz reveló que ya encontró el amor en un joven 27 años menor que ella. Aunque señaló que aún está en duda sobre continuar con la relación, reveló que vive muy cerca a su casa.

Estas declaraciones se dieron en el programa ‘América hoy’ donde llegó como invitada para conversar sobre el tema ‘El tercero sale sobrando’, donde la psicóloga invitada habló sobre que los padres deben esperar un tiempo prudente para presentar a su hijo a su nueva pareja.

“Ahora me da vergüenza presentarle a mi nueva pareja a Flor. Estoy saliendo con un chico, pero todavía no pasa el examen. Le digo para dormir en el segundo piso y me pregunta por qué, le respondo que es porque en el primer piso está mi hija durmiendo”, contó para sorpresa de los conductores del magazine.

“Él tiene 30 años... Yo lo veo como un pasatiempo. Ahora me llama y me llama y ya no lo quiero ver”, agregó.

La excongresista contó que ya conoció al padre de su ‘saliente’, pero aseguró que no le sirve ni para pasatiempo porque esta “buscando alguien para envejecer juntos, que vaya a mí mismo ritmo y que tenga mí misma edad”.

