Susy Díaz reveló en “El valor de la verdad” que fue víctima de agresión de una expareja y además confesó que un congresista casi la viola en su despacho.

Sin embargo, esto no ha sido lo único terrible que tuvo que afrontar en su vida , pues le confesó a OJO, que tuvo una pareja antes de su actual, Walter Obregón, que intentó matarla con una botella de cerveza, salvándose de la muerte por segunda vez.

“Estuvimos casi un año, todo iba bien hasta que en el cumpleaños de mi hija Florcita intentó arrojarme una botella de cerveza en la cabeza. Gracias a Dios se dieron cuenta de eso, y lo sacaron a la calle. ¡Me salvé de morir!. Yo me llené de nervios y mi hija estaba llorando y embarazada”, expresó.

De acuerdo, a la exvedette ella pudo convertirse en una víctima de feminicidio. “Si no agarraban a ese hombre, yo no la contaba. Ese sujeto estaba ebrio y me miraba con odio, parecía que estaba posesionado por un demonio. Me gritó: 'Te voy a matar".

Lo tuvieron que tomar del cuello para poder salvarme. Estaba bebido, desde ese momento yo dije: "Tengo que salvar mi vida y lo dejé’. Tiempo después me rogó para volver, pero nunca más”.

MALA EXPERIENCIA.

Díaz le reveló a Beto Ortiz que en el año 1998 cuando era congresista una pareja la agredió porque fue al programa de Magaly Medina. “Duramos 5 años, me habían advertido que él era pegalón. Él no quería que saliera, pero salí y al volver me agarró a patadas. Lo perdoné y una vez me pegó un puñete mientras dormía”, relató.

Susy Díaz señaló que en su relación con Walter Obregón no prima la violencia, además dijo que el “Mero Loco” jamás le alzó la mano.

