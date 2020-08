Susy Díaz contó que nuevamente se encuentra suelta en plaza. “Walter (Obregón) está en Huarmey viendo sus tiendas y yo estoy aquí, amor de lejos, felices los cuatro”, sostuvo. Sobre las razones de este alejamiento, ella dijo: “Me hicieron una macumbita, hay alguien que quiere ver a Walter solo y destruido. Yo cuando veo mucha mala vibra, me voy a otro sitio donde me vaya mejor. Soy una persona que miro, evalúo y actúo”.

Susy contó también que el pasado 1 de julio cumplió su segundo aniversario con Walter y que no lo celebraron. “Él no hizo nada, estuvo en la tienda y se la pasó vendiendo, en mi aniversario se metió a dormir... No se olvidó, vino al cuarto y dijo, ‘nuestro aniversario, cumplimos dos años, pero he vendido bastante, estoy cansado’, y se quedó dormido’”, expresó.

TRISTE PORQUE NO VE A SUS NIETOS

De otro lado, Susy Díaz reveló en el prigrama “América Hoy”, que esta pandemia del Coronavirus le ha afectado bastante, pues desde el mes de marzo no puede ver a su hija y a sus nietos, algo que le duele en el alma. “No abrazo a mis nietos desde marzo que empezó esta pandemia, por nuestra salud, por proteger a mi hija y a mis nietos. Extraño a mis nietos, se me parte el corazón”, dijo la exvedette que hace 165 está alejada de Florcita y sus nietos.

De otro lado, la exparlamentaria reveló que tampoco puede ver a su progenitora por medidas de seguridad. “Tenemos que ser inteligentes, debemos cuidarnos, protegernos”, indicó no sin antes confesar que está feliz que su hija Florcita esté al lado de Néstor Villanueva. “Agradezco que esté junto a Néstor que los cuida, él siempre ha estado protegiéndolos, tengo un buen yerno”, indicó.